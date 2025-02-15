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القسَّام تكشف تفاصيل مثيرة حول عملية تسليم أسرى الاحتلال في خانيونس

15 فبراير 2025 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
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القسَّام تكشف تفاصيل مثيرة حول عملية تسليم أسرى الاحتلال في خانيونس

كشف مصدر في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تفاصيل مثيرة حول عملية تسليم أسرى الاحتلال الثلاثة الذين قرّرت المقاومة الإفراج عنهم ضمن الدفعة السادسة من صفقة طوفان الأقصى.

وقال مصدرٌ في القسَّام للجزيرة، إنّ "تسليم الأسرى "الإسرائيليين" الثلاثة سيتم بمركبة استولينا عليها في 7 أكتوبر 2023".

وأشار إلى أنَّ القسام قدمت للأسير "ساغي ديكل حن" قطعة ذهبية هدية لابنته التي ولدت بعد 4 أشهر من أسره.

وبدأت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، استعداداتها لبدء مراسم تسليم 3 أسرى صهاينة ضمن الدفعة السادسة في المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى.

وأمس الجمعة، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، أسماء الأسرى "الإسرائيليين" المقرر الإفراج عنهم في الدُّفعة السادسة ضمن المرحلة الأولى في صفقة "طوفان الأقصى".

وقال أبو عبيدة في تغريدةٍ عبر قناته على تيليجرام، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم السبت الموافق 15-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: 1- ساشا الكسندر تروبنوف 2- ساغي ديكل حن 3- يائير هورن.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #أسرى الاحتلال #طوفان الأقصى

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