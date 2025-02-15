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شهيد برصاص الاحتلال شرقي نابلس

15 فبراير 2025 . الساعة 07:33 بتوقيت القدس
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شهيد برصاص الاحتلال شرقي نابلس

استشهد شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مخيم عسكر شرق نابلس، مساء أمس الجمعة.

وقالت وزارة الصحة إن الشاب عادل أحمد عادل بشكار (19 عاماً) ارتقى إثر إصابته برصاص الاحتلال في منطقة تلة عسكر بمخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

ونقل الشاب بشكار في وضع صعب إلى المستشفى مصابًا بجروح حرجة حيث جرت محاولات لانعاش قلبه ورئتيه قبل الإعلان عن استشهاده لاحقا.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من حاجز المربعة، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في محيط تلة عسكر.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية من استهداف القوة المقتحمة بعبوة خلال انسحابها من منطقة الصيرفي وسط نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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#الحرب على غزة #مخيم عسكر الجديد #طوفان الأقصى #شهيد في نابلس

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