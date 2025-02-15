كتائب القسَّام تبدأ استعداداتها لتسليم أسرى الاحتلال في خان يونس

بدأت كتائب الشّهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، صباح اليوم السبت، استعداداتها لبدء مراسم تسليم 3 أسرى صهاينة ضمن الدفعة السادسة في المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى.

وأظهرات الصور انتشار عناصر القسَّام في خان يونس، مع تجهيزات أمنية وتنظيمية في المنطقة.

ونصبت كتائب القسام منصةَ العرض مع عدة عبارات توصل من خلالها رسائل للاحتلال "الإسرائيلي"، أبرزها : نحن الجنود يا قدس فاشهدي"، بالإضافة إلى صور لمستوطنات غلاف غزة التي دخلها المقاومون في السَّابع من أكتوبر وتمكنوا من السيطرة عليها وأسر مئات الجنود الصهاينة، وتوسطت الصّور عبارة "عبرنا مثل خيط الشمس".

كما ظهرت عبارة "لا للهجرة إلّا للقدس" والتي بعث من خلالها المقاومون ردًّا واضحًا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تصريحات ومقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة.

وأمس الجمعة، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، أسماء الأسرى "الإسرائيليين" المقرر الإفراج عنهم في الدُّفعة السادسة ضمن المرحلة الأولى في صفقة "طوفان الأقصى".

وقال أبو عبيدة في تغريدةٍ عبر قناته على تيليجرام، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم السبت الموافق 15-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: 1- ساشا الكسندر تروبنوف 2- ساغي ديكل حن 3- يائير هورن.

والسبت الماضي، سلّمت كتائب القسام 3 أسرى "إسرائيليين" في قطاع غزة للصَّليب الأحمر، ضمن الدفعة الخامسة في صفقة طوفان الأحرار.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" و"إسرائيل"، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين