بالأسماء... 36 أسيرًا من ذوي المؤبِّدات مقرِّر الإفراج عنهم غدًا السَّبت

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، الجمعة، قائمة بأسماء 369 أسيرا فلسطينيا من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عنهم غدا السبت، بينهم 36 محكومًا بالمؤبد.

وتضم القائمة التي نشرها المكتب على منصة تلغرام، 36 أسيرا محكومين بالسجن المؤبد، و333 من الفلسطينيين بغزة الذي تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023".

وبحسب القائمة، فإن 24 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم السبت سيتم إبعادهم خارج فلسطين.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، أسماء الأسرى "الإسرائيليين" المقرر الإفراج عنهم في الدُّفعة السادسة ضمن المرحلة الأولى في صفقة "طوفان الأقصى"، غدًا السبت.

وقال أبو عبيدة في تغريدةٍ عبر قناته على تيليجرام، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 15-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: ساشا الكسندر تروبنوف، ساغي ديكل حن، يائير هورن.





