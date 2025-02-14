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الأونروا توزيع الطحين غداً السبت 15/2 على فئة جديدة.. تعرف عليها

14 فبراير 2025 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
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الأونروا توزيع الطحين غداً السبت 15/2 على فئة جديدة.. تعرف عليها
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن توزيع كابونات الطحين يوم غد السبت الموافق 15 فبراير 2025، وذلك على النحو التالي:

الفئة المستهدفة:

  •    العائلات المكونة من (1) فرد، بدءاً من حرف الألف حتى حرف الراء.
  •    باقي العائلات المكونة من (2) أفراد أو أكثر.
  •   أماكن التوزيع:
  •    مركز توزيع النصيرات.
  •     مركز توزيع هاي كلاس (أبو عريف).
  •     مركز المخاتير.

توضيحات هامة

  •  سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات.
  •  سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح.

وعليه يمكن للمواطنين التوجه إلى المراكز المذكورة أعلاه وفقاً للتعليمات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعمول بها.

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#قطاع غزة #غزة #الأونروا #مساعدات إنسانية #الدقيق #الطحين #كابونات الطحين

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