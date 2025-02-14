بالأسماء.. قائمة أسرى قطاع غزّة المُقرر الإفراج عنهم غدًا السبت

غزة/ فلسطين أون لاين

تتجه الأنظار غدًا السبت إلى مراسم تسليم الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، إذ تشير التقديرات إلى أنها ستكون الدفعة الأكبر من الأسرى الفلسطينيين.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس اليوم الجمعة، بأن سلطات الاحتلال تعتزم غدًا السبت، الإفراج عن 369 أسيرًا فلسطينيًا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح مكتب الأسرى، أنه وبعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الاسرائيليين، سيتم الإفراج غدا السبت وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 36 أسيراً محكوم بالسجن المؤبد، و333 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، أسماء الأسرى "الإسرائيليين" المقرر الإفراج عنهم في الدُّفعة السادسة ضمن المرحلة الأولى في صفقة "طوفان الأقصى"، غدًا السبت.

وقال أبو عبيدة في تغريدةٍ عبر قناته على تيليجرام، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 15-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: ساشا الكسندر تروبنوف، ساغي ديكل حن، يائير هورن.

طالع أسماء أسرى قطاع غزّة المُقرر الإفراج عنهم غدًا السبت، ضمن الدفعة السادسة من صفقة طوفان الأحرار:



















