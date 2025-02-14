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600 شخصية برتغالية تندد بمخططات ترامب تهجير سكان غزة

14 فبراير 2025 . الساعة 18:58 بتوقيت القدس
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600 شخصية برتغالية تندد بمخططات ترامب تهجير سكان غزة
وكالات/ فلسطين أون لاين

وقّع نحو 600 من كبار الشخصيات البرتغالية عريضة "من أجل فلسطين" تطالب حكومتهم والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بأخذ موقف واضح يرفض دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني والدعوة لتمكينه من حقه في تقرير المصير.

وأدانت العريضة -التي وقعها سياسيون وأكاديميون وعسكريون ونخبة من الصحفيين- التهديد الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تستولي واشنطن على قطاع غزة وتهجر سكانه.

ووجهت الشخصيات، العريضة، إلى الحكومة البرتغالية ومنظمة الأمم المتحدة، تحيي من خلالها شعبنا الفلسطيني وتندد بـ "ـالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وبمقترحات الولايات المتحدة الأميركية غير المقبولة" بشأن تهجير غزة.

وتطالب الشخصيات البرتغالية، حكومة بلادها والاتحاد الأوروبي بأخذ موقف واضح، ورفض دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والدعوة لتمكينه من حقه في تقرير المصير.

وتدين العريضة التهديد الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن تستولي واشنطن على قطاع غزة وتهجر سكانه الباقين على قيد الحياة، والبالغ عددهم نحو مليوني شخص وتحول المنطقة إلى "منتجع".

 

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#قطاع غزة #خطة ترامب

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