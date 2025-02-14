قيادي بحماس: نتوقَّع بدء مفاوضات المرحلة الثَّانية من الاتفاق مطلع الأسبوع القادم

غزة/ فلسطين أون لاين

توقع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، طاهر النونو، الجمعة، أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مطلع الأسبوع القادم.

وقال النونو، في تصريحات صحفية، إن الحركة "ماضية في تنفيذ إجراءات صفقة التبادل بالشكل الاعتيادي".

وأضاف القيادي بحماس، أن هنالك "وعودًا من الوسطاء بتكثيف دخول الخيام والبيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى القطاع".

وفي وقت سابق، كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، بأن الاحتلال لم يدخل إلى قطاع غزة حتى اللحظة أية كرفانات أو معدات وآليات ثقيلة من المتواجدة على الجانب المصري من معبر رفح، مشيرًا إلى وجود تطمينات بذلك من الأطراف ذات العلاقة.

وقال معروف، في تصريح صحافي، نتابع سلوك الاحتلال ونضع الوسطاء في صورة خروقاته يوميا، وننتظر التزامه بتعهداته في إتفاق وقف إطلاق النار، وبدء إدخال كل المستلزمات الواردة ضمن البروتوكول الإنساني بالأصناف والكميات المحددة والمواعيد المقرة لذلك.

ويوم أمس، قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، إن حماس أبلغت الوسطاء بوضوح بضرورة التزام الاحتلال بتعهداته، ورفضت أي مماطلة إسرائيلية في التنفيذ.

وأوضح، أن اللجان المختصة تتابع تنفيذ الاتفاق في القاهرة، مبينًا أن الجزء الإنساني من الاتفاق يرتبط بملف الأسرى ووقف إطلاق النار الدائم، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وقال "النونو" إن دور الوسطاء يكمن في تذليل العقبات أمام الاتفاق، لافتًا إلى أن قيادة الحركة تواصل التشاور والاستعداد للمرحلة المقبلة من خلال لقاءات واتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف الفاعلة في المنطقة.