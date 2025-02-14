أبو عبيدة يعلنُ أسماء الأسرى "الإسرائيليين" المُقرَّر الإفراج عنهم غدًا السبت

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، أسماء الأسرى "الإسرائيليين" المقرر الإفراج عنهم في الدُّفعة السادسة ضمن المرحلة الأولى في صفقة "طوفان الأقصى"، غدًا السبت.

وقال أبو عبيدة في تغريدةٍ عبر قناته على تيليجرام، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 15-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:

1- ساشا الكسندر تروبنوف

2- ساغي ديكل حن

3- يائير هورن

يأتي ذلك بعد إعلان حركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الخميس، تأكيدها على الاستمرار في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.

وقالت حماس، إنّ وفدها برئاسة خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة رئيس الوفد المفاوض، أجرى مباحثات مع الوسطاء لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خاصة في أعقاب الخروقات الإسرائيلية المتتالية.

وأشارت، إلى أن البحث تركز خلال جميع اللقاءات والاتصالات على ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق كافة، خاصة ما يتعلق بتأمين إيواء شعبنا وإدخال بشكل عاجل البيوت الجاهزة "الكرفانات" والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة وكل ما نص عليه الاتفاق.

وذكرت حماس، أنه "سادت روح إيجابية في المباحثات، موضحةً أنّ الوسطاء في مصر وقطر أكدوا متابعة كل ذلك لإزالة العقبات وسد الثغرات".

والإثنين الماضي، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025م حتى إشعار آخر.

وقال أبو عبيدة، في تغريدة له عبر "التليغرام"، "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".

والسبت الماضي، سلّمت كتائب القسام 3 أسرى "إسرائيليين" في قطاع غزة للصَّليب الأحمر، ضمن الدفعة الخامسة في صفقة طوفان الأحرار.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" و"إسرائيل"، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين