سرايا القدس: قرَّرنا الإفراج عن الأسير الصهيوني ألكسندر توربانوف غدًا السبت

قرَّرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الإفراج غدًا السبت عن أحد الأسرى الصهاينة في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.

وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، إنه "تقرر الإفراج يوم غد السبت عن الأسير الصهيوني ألكسندر توربانوف، في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى".

يأتي ذلك بعد إعلان حركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الخميس، تأكيدها على الاستمرار في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.

وقالت حماس، إنّ وفدها برئاسة خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة رئيس الوفد المفاوض، أجرى مباحثات مع الوسطاء لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خاصة في أعقاب الخروقات الإسرائيلية المتتالية.

وذكرت، أنه "سادت روح إيجابية في المباحثات، موضحةً أنّ الوسطاء في مصر وقطر أكدوا متابعة كل ذلك لإزالة العقبات وسد الثغرات".

والإثنين الماضي، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025م حتى إشعار آخر.

وقال أبو عبيدة، في تغريدة له عبر "التليغرام"، "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".



والسبت الماضي، سلّمت كتائب القسام 3 أسرى "إسرائيليين" في قطاع غزة للصَّليب الأحمر، ضمن الدفعة الخامسة في صفقة طوفان الأحرار.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" و"إسرائيل"، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين