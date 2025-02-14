بلديَّة غزَّة: الاحتلال دمَّر 70% من البُنية التَّحتيَّة خلال حرب الإبادة الجماعيَّة

قال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا، إنَّ الوضع في مدينة غزة كارثي بكل المقاييس، جرَّاء الدمّار الواسع الذي أدّى إلى تعطّل الخدمات الأساسية خلال حرب الإبادة الجماعية على غزّة.

وأكد مهنا في تصريحات صحفية، أنّ البلدية تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة مع نقص حاد في المياه وتعطُّل شبكات الصرف الصحي وتراكم النفايات وانهيار شبكة الطرق وانعدام الكهرباء والطاقة.

وأشار إلى أنّ أكثر من 70% من البنية التحتية دُمّرت، لافتةً إلى أن طواقم البلدية تعمل على إعادة تشغيل الخدمات بالحد الأدنى، رغم الإمكانيات المحدودة.

وأوضح، أنّ الاحتلال يمنع إدخال المعدات الثقيلة ما يعيّق إزالة الركام وفتح الشوارع ويبطئ استعادة الحركة في الأحياء السكنية والمناطق التجارية.

وذكر مهنا، أنّ قوات الاحتلال دمّرت 133 آلية ومركبة تابعة للبلدية، ما يشكّل 80% من إجمالي الآليات العاملة فيما المتبقي منها قديم ومتهالك.

وأضاف، أنّ "شبكات المياه والصرف الصحي تعرّضت لدمًار واسع حيث خرجت 63 بئرًا للمياه و6 محطات لضخ المياه العادمة عن الخدمة إضافة إلى تدمير أكثر من 110 آلاف متر طولي من شبكات المياه و175 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي".

وناشد مهنا الجهات الدولية والإغاثية بالتحرك العاجل لإدخال المعدات والوقود والطاقة لإنقاذ المدينة وسكانها من كارثة إنسانية محققة.



المصدر / فلسطين أون لاين