كاتس يعيِّن "تامير يديعي" نائبًا لرئيس الأركان الجديد

قرَّر وزير الجيش "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس، بالتنسيق مع رئيس الأركان المعين اللواء إيال زامير، تعيين اللواء تامير يديعي في منصب نائب رئيس الأركان، ليحل محل اللواء أمير برعام، الذي ينهي مهامه.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنّ اللواء يديعي شغل مناصب رئيسية في الجيش، أبرزها قائد سلاح البر، وقائد القيادة المركزية، وقائد قيادة الجبهة الداخلية، وقائد لواء غولاني.

وأشار كاتس، تعقيبًا على التعيين إلى أنه "مقتنع بقدرة اللواء يديعي على تقديم مساهمة كبيرة في منصب نائب رئيس الأركان لتعزيز قدرة الجيش على بناء القوة لمواجهة التحديات الأمنية العديدة".

وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، طلب أمير برعام نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش الإعفاء من مهامه نهاية فبراير/ شباط الجاري، على خلفية توتر علاقاته مع رئيس الهيئة هرتسي هاليفي.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني، أن طلب برعام تسبب في "صدمة" داخل هيئة الأركان، خاصة مع إشارتها إلى أن هاليفي كان يعتزم الاستقالة فور تقديم التقرير الخاص بالتحقيق في أسباب فشل مواجهة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رجّحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية استقالة هاليفي من منصبه نهاية فبراير، متوقعة أن يحل مكانه زامير.

وأشارت وسائل الإعلام العبري إلى أن التقديرات بشأن استقالة هاليفي جاءت بعد إعلان وزير الحرب، في 19 ديسمبر الماضي، "استكمال التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر بحلول نهاية الشهر الأول من 2025، ونقل التحقيقات المكتملة إليه".

المصدر / فلسطين أون لاين