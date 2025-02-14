أسيرٌ محرَّر يروي تفاصيل مروّعة حول تعذيب الاحتلال للأسير عبَّاس السَّيِّد

حمّلت مؤسسة العهد الدولية إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير عباس السيد (59 عامًا) من مدينة طولكرم وذلك في ضوء شهادة أولية خرج بها أحد الأسرى من سجن "ريمون"أفاد من خلالها بتعرّض الأسير لعمليات تعذيب وتنكيل مروّعة.

ونقل الأسير المحرر في شهادته "أنّ إدارة السجن اقتحمت زنزانة الأسير السيد واعتدت عليه بالضرب المبرح ونقلته إلى جهة غير معلومة".

وكان الأسير عباس السيد قد تعرض خلال الأسابيع الماضية لاعتداء وحشي إذ تعمد إدارة السجن إلى إخراجه كل ليلة إلى زنازين العقاب وتقوم بتقييد يديه وأقدامه بالقيود وإجباره النوم على بطنه لساعات طويلة الأمر الذي سبب له مشاكل صحية كثيرة لاسيما في هذا الجو البارد.

كما أفاد الأسير في شهادته" أن الأسير عباس السيد يعاني منذ فترة طويلة من مرض السكابيوس الذي تسبب له بانتشار الدمامل في كافة أنحاء جسده وباتت تؤثر بشكل كبير على عيونه وترفض إدارة السجن تقديم العلاج له".

وأكدت مؤسسة العهد الدولية أنّ إدارة سجون الاحتلال، ومنذ بداية حرب الإبادة في غزة استهدفت قادة الحركة الأسيرة، من خلال عمليات التّعذيب والعزل والنقل، والتّنكيل المستمر.

واعتبرت مؤسسة العهد الدولية أنّ ما جرى مع الأسير عباس السيد هو بمثابة محاولة قتل، كما جرى مع العديد من الأسرى منذ حرب الإبادة حتى اليوم، وشددت على أنّ عامل الزمن يشكّل عاملا حاسمً في مصير الأسرى، جرّاء الإجراءات الخطيرة التي تواصل إدارة سجون الاحتلال تنفيذها بحقّهم، وعلى رأسها عمليات التّعذيب والتّجويع والاهمال الطبي.

يذكر أن الأسير عباس السيد قد اعتقلته قوات الاحتلال عام 2002 وحكمت عليه بالسجن 35 مؤبد و100 سنة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى