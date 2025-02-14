تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 14 فبراير

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2025، ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة والتي تكون حول المعدل السنوي العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس بارداً وغائماً بسحب عالية، وتسطع الشمس بعد الظهر، وتكون الأجواء شديدة البرودة في ساعات المساء والليل.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط الأمطار.

- الأجواء نهارًا: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلًا: شديدة البرودة.

- الرياح: هادئة و تتراوح سرعتها ما بين 8°-10°.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين