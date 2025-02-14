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الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات في نابلس والمقاومة تتصدَّى

14 فبراير 2025 . الساعة 08:47 بتوقيت القدس
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الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات في نابلس والمقاومة تتصدَّى

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، مخيم عسكر الجديد شرق نابلس وأحياء عدة من المدينة، وداهمت عددًا من المنازل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن الاحتلال اقتحم مخيم عسكر القديم شرق نابلس وأطلق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال اقتحم شارع تونس، ومنطقة رفيديا والأكاديمية غرب المدينة وداهم عددا من المنازل، بينها منازل خاصة بسكن الطلبة، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية فيديو يظهر احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا والاعتداء عليه بالضرب على حاجز عورتا شرقي نابلس.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى–نابلس في بيان لها، أنّ "مجاهديها يخوضون اشتباكات مع قوات العدو الصهيوني في محيط مخيم عسكر بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة".

وقالت سرايا القدس - نابلس، إن مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #حملة اقتحامات في الضفة

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