دمارٌ واسع ونزوحٌ مستمر.. الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين وطولكرم

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حملتها العسكرية على مدينتي جنين وطولكرم، وسط حصار ومداهمات للمنازل وتهجير قسري مصحوبًا بالاعتقالات.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة طولكرم للمرة الأولى منذ بداية عمليتها العسكرية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن جرافات الاحتلال هدمت منزلًا في حي المنشية بمخيم نور شمس.

واستولت قوات الاحتلال على عدد من المباني السكنية في الحي الشرقي وحولتها لثكنات عسكرية تحديدا القريبة من مخيم طولكرم، وسط حصار مشدد ومنع سكانه من الخروج والتنقل للحصول على احتياجاتهم الأساسية، لليوم الـ 19 تواليًا.

وانتشر جنود الاحتلال بعد منتصف الليل بشكل مكثف في شوارع المدينة وتحديدا وسط السوق وفي شارع دوار العليمي، وسط عمليات تفتيش وتمشيط واسعة.

وفي السياق ذاته، لاحقت قوات الاحتلال المواطنين من مخيمي طولكرم ونور شمس، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في المخيمين، وأطلقت الرصاص والقنابل الصوتية لترهيبهم، واحتجزت عددا منهم.

وفي جنين، ألقت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال قنابل على منازل المواطنين في مخيم جنين شمال الضفة، إذ يصعّد الاحتلال عمليته العسكرية، لليوم الـ 25 على التوالي.

وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنين ومخيمها، وأوقع حتى اليوم، 25 شهيدا وخلف دمارا واسعا في أحياء المخيم وبنيته التحتية.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن العمليات العسكرية الوحشية أجبرت قرابة 20 ألف فلسطيني على النزوح من بيوتهم، مشيرة إلى أن المدينة ومخيمها يعيشان تحت وطأة كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل انقطاع المياه والكهرباء ونقص الاحتياجات الأساسية.

وأحصت اللجنة نحو 470 منشأة ومنزلا تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي جراء القصف والتدمير الممنهج، لافتة إلى أن قوات الاحتلال تمنع وصول المياه إلى 4 مستشفيات رئيسية، كما تحرم 35% من سكان المدينة من المياه.

وكشفت اللجنة، في بيانها، أن الاحتلال اعتقل 120 شخصا في جنين ومخيمها منذ بدء الحملة العسكرية، كما أخضع العشرات للتحقيق الميداني.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أدّى لارتقاء 911 فلسطينيًا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات