شهيد جرَّاء انفجار جسم من مخلَّفات الاحتلال في مخيَّم النَّصيرات

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد فتى فلسطيني، اليوم الخميس، جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن الانفجار وقع أثناء عبور المواطن بالقرب من المكان، مما أدى إلى استشهاد الطفل سالم علاء سعود (14 عامًا) على الفور.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن جيش الاحتلال نفذ نحو نصف مليون غارة خلال عدوانه على قطاع غزة، مستخدمًا حوالي 92 ألف طن من المتفجرات.ووفقًا لهذه التقديرات، فإن حوالي 18% من الصواريخ والقذائف لم تنفجر، ما يجعلها تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين، خصوصًا الأطفال، حيث تعتبر بمثابة "مصائد موت" تهددهم بشكل مستمر.

وأصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على القطاع.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 17 شهيدًا (منهم 14 انتشال، و3 شهداء جدد) وإصابتين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,239 شهيدًا و111,676 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.