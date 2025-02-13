المكتب الحكومي ينشرُ قائمةً بأسماء الشُّهداء الصَّحفيين خلال حرب الإبادة على غزَّة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي قائمةً بأسماء 205 شهداء من الصحفيين والإعلاميين الذين قتلهم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية التي استمرت (470) يوماً بشكل متواصل.

ونعى المكتب الحكومي الصحفيين والصحفيات الشهداء الذين ارتقوا بعد مسيرة إعلامية حافلة بالعطاء، هؤلاء الأبطال الذين اغتالهم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة.

وأكد، أنّ الاحتلال فشل في كسر إرادة شعبنا العظيم، سائلين الله تعالى أن يتقبل شهداءنا الصحفيين، وأن يلهم الأسرة الصحفية وذويهم الصبر والسلوان.

قائمة الصحفيين الشهداء:

المصدر / فلسطين أون لاين