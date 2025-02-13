خريشة لـ"فلسطين أون لاين": خطط "ترامب" هدفها حماية (إسرائيل) بعد "زلزال" 7 أكتوبر

طولكرم- غزة/ محمد عيد

أكد القيادي الوطني د. حسن خريشة، أن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، هدفها حماية (إسرائيل) بعد الهزيمة التاريخية و"الزلزال" الذي أحدثته المقاومة الفلسطينية بداية معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023م.

وأوضح خريشة لـ "فلسطين أون لاين"، أمس، أن ترامب يحاول مجددا عبر خططه ومشاريعه حماية دولة الاحتلال من أجل ترسيخ وجودها الوظيفي في المنطقة العربية، وإعادة هيبتها التي فقدتها يوم "العبور العظيم" للمقاومين الفلسطينيين.

وذكر أن هناك عدة معطيات أجبرت ترامب على الذهاب نحو "تجديد الحماية لهذا الكيان"، ومنها انتصار المقاومة وإنجازاتها في "طوفان الأقصى"، ومشاهد الانتصار "التاريخية" في عملية تسليم الأسرى، والدلالات النضالية في إتمام مراسم صفقة التبادل عبر مراحلها المختلفة.

ولذلك، "أحدثت هذه المشاهد استفزازا أمريكيا وإسرائيليا بعد الهزيمة في غزة"، وذهب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، أخيرا، "وحصل هناك على إنجازات لغوية ومعنوية .. أكثر مما توقع" وفق تقدير خريشة.

وبالتالي: "يحاول ترامب إرسال رسائل الحماية للجبهة الداخلية الإسرائيلية أن أمريكا ستحمي هذا الكيان، ويحاول أيضا الحفاظ على بقاء نتنياهو في الحكومة" ومنع انهيار "الائتلاف الحكومي بعد "انهيار الكيان" يوم 7 أكتوبر.

وتمكن نتنياهو من زيارة الولايات المتحدة، في 4 فبراير/ شباط الجاري، في أول زيارة خارجية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، وهو أمر اعتبرته "منظمة العفو الدولية": "إهانة للعدالة الدولية".

وخلال اللقاء الثنائي، جدد ترامب مقترح فرض سيطرة أمريكية على غزة، بادعاء أنها ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في القطاع، فضلا عن تحويله إلى ما وصفها "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم، على حد زعمه.

ووصف ترامب، القطاع الذي تعرض لـ"حرب إبادة إسرائيلية جماعية" بأنه "منطقة للهدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى مثل مصر والأردن.

وبعد الوعود التي أطلقها ترامب لرئيس وزراء الاحتلال، وصفه الأخير بأنه "أعظم صديق وجدته (إسرائيل) داخل البيض الأبيض".

"حرب نفسية"

وتعليقا على ذلك، أكد أن نتنياهو "أكثر شخصية" ترغب في وجود ترامب داخل البيت الأبيض، عازيا ذلك لأطماعه في تحقيق خطط الضم والاستيطان، والقضاء على ما يسمى "حل الدولتين".

وعدّ خريشة، وهو النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، خطط ترامب وتصريحاته المتكررة بحق شعبنا، تأتي في إطار "الحرب النفسية" ضد شعبنا والمنطقة العربية.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يدرك أن لديه الكثير من أوراق القوة للضغط على الأنظمة العربية – ورغم ذلك – يلجأ للتهديد والعقوبات والتلويح بـ"الجحيم" لرفع "سقف التوقعات"؛ لتحقيق جزء من أهدافه.

وقال خريشة إن: "الرئيس الأمريكي يحاول فرض مساومات مع الأنظمة العربية" وتحديدا، مصر والأردن من أجل "تعزيز حماية أمن الكيان" وكذلك السعودية التي عمل على "ابتزازها ماليا" وحاليا يدفعها نحو "التطبيع" مع (إسرائيل).

وأثارت تصريحات ترامب المتكررة قلقا عربيا، وسارعت الخارجية السعودية إلى التأكيد بأنه لا يوجد بشكل قاطع أي تغيير في موقفها بشأن إقامة دولة فلسطينية قبل تطبيع العلاقات مع (إسرائيل).

ورأي أن ترامب "رجل العقارات، يطمع بتحقيق مكاسب مالية هائلة وراء "نفط غزة" أو موقع غزة الاستراتيجي.

وعلى أية حال، شدد على أن هذا الرجل (ترامب) يجهل حقيقة الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه منذ أزيد عن قرن، وصموده أمام خطط بريطانية وإسرائيلية وأمريكية وغيرهما.

واستدل بتمسك الفلسطينيين بحق العودة حتى اللحظة، وكذلك تجربة النازحين خلال ١٦ شهرا من "حرب الإبادة" على غزة، بخيار عودتهم إلى مناطقهم السكنية ومنازلهم، واعتبرها "رسالة واضحة أن الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه رغم القتل والدمار".

ودلل أيضا على أعداد العالقين الذين عادوا عبر معبر رفح البري قبل إغلاقه إلى القطاع أثناء "حرب الإبادة"، واعتبر أن هذه المعطيات "أقلقت الأمريكان والإسرائيليين سواء".

وإزاء تلك المعطيات، خلص خريشة إلى "ساكن البيت الأبيض" يحاول البحث حاليا على "صورة نصر حتى لو كانت خيالية" من أجل الحفاظ على "الكيان ووظيفته".

"الوحدة والمقاومة"

وردا على سؤال، مدى صمود الأنظمة العربية أمام خطط ترامب أو إفشالها، أجاب: "لا ثقة بأنظمة عربية لا يزال موقفها الرسمي غير واضح".

وشدد على ضرورة اعتماد الفلسطينيين على أنفسهم "وحدة الشعب والمقاومة" التي حققت الكثير وزلزلت المنطقة خلال "طوفان الأقصى".

وجدد دعوته لاستعادة منظمة التحرير وإصلاحها وتوحيد أدوات شعبنا، والاعتماد على استراتيجية فلسطينية واضحة وموحدة؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية التي أعادتها المقاومة لصدارة العالم وأحراره.

وأوصى بضرورة التمسك بالمقاومة المسلحة التي أعادت المشروع الوطني لدوره ومساره الطبيعي الذي ينتهي بالتحرير والعودة.

وفي هذا السياق، نوه إلى أن "العالم يدرك أن من غير المنطقة هو: المقاومة".

واستوقف خريشة هنا، قائلا: "للأسف! السلطة أخذت قرارها السابق بالتخلي عن غزة وعن دورها في حماية أبناء شعبها في الضفة".

وعلى إثر الإنجازات التي حققتها المقاومة خلال صمودها ١٦ شهرا من القتال والمواجهة مع جيش الاحتلال، أكد خريشة أن السلطة تحاول حاليا البحث عن "موضع لها".

ولذلك، حاولت مجددا إرسال رسائل للإدارة الأمريكية ولحكومة الاحتلال بأنها قادرة على بسط السيطرة على الضفة وقطع رواتب الشهداء والأسرى والجرحى وذلك في محاولة لنيل "الرضى الأمريكي والإسرائيلي".

واستطرد: "رغم حجم التحديات، لا يزال خطاب السلطة هو ذاته منذ عام (1996م) وذات الوجوه الحاكمة".

في المقابل، رأي أن الحاكم الفعلي للضفة الغربية هو بتسلئيل سموتريش وزير المالية والاستيطان في حكومة الاحتلال.

وأصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوما، الاثنين، يقضي بـ"إلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير".

وعاد خريشة بذاكرته إلى الوراء، باختصار السلطة تضحيات المناضلين عبر إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها لهيئة وحاليا "حالات اجتماعية".

وأكد أن هذا المرسوم سيحدث انعكاسات خطيرة داخل الساحة الفلسطينية، وبالتالي "هؤلاء المناضلين لن يصمتوا أمام تنازلات السلطة ولن يسامحوا بنضالاتهم وتضحياتهم".

ولا يزال صدى مرسوم عباس يحدث غضبا فلسطينيا عارما، حتى وصل الأمر برفض رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، المرسوم الصادر عن "عباس".

وطالب فارس، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، رئيس السلطة بالتراجع عن القرار.

المصدر / فلسطين أون لاين