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حماس: وفدُنا أجرى مباحثات مع الوسطاء لمتابعة مجريات اتِّفاق وقف إطلاق النَّار وهذه التَّفاصيل

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حماس: وفدُنا أجرى مباحثات مع الوسطاء لمتابعة مجريات اتِّفاق وقف إطلاق النَّار وهذه التَّفاصيل

13 فبراير 2025 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
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قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ وفدها برئاسة خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة رئيس الوفد المفاوض، أجرى مباحثات مع الوسطاء لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خاصة في أعقاب الخروقات الإسرائيلية المتتالية.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، أن "وفدها  عقد اجتماعًا في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كما أجرى مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري".

وأضافت، أنّ "وفد الحركة عقد اجتماعات وأجرى اتصالات مع مسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر، وكذلك مع فرق العمل الفنية للإخوة الوسطاء والتي تتابع تنفيذ الاتفاق بكل جوانبه".

وأشارت، إلى أن البحث تركز خلال جميع اللقاءات والاتصالات على ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق كافة، خاصة ما يتعلق بتأمين إيواء شعبنا وإدخال بشكل عاجل البيوت الجاهزة "الكرفانات" والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة وكل ما نص عليه الاتفاق.

وذكرت حماس، أنه "سادت روح إيجابية في المباحثات، موضحةً أنّ الوسطاء في مصر وقطر أكدوا متابعة كل ذلك لإزالة العقبات وسد الثغرات".

وجددت حماس تأكيدها على الاستمرار في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وفد حماس #الحرب على غزة #وقف إطلاق النار في غزة #طوفان الأقصى

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