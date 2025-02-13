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البيدر: الاحتلال صادر ما يقارب 53,000 دونم في الضَّفَّة الغربية خلال 2024

13 فبراير 2025 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
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الاحتلال صادر ما يقارب 53,000 دونم في الضَّفَّة الغربية خلال 2024

قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، إنَّ مصادرة الاحتلال للأراضي الواقعة شرق محافظة رام الله تفرض واقعًا استيطانيًا جديدًا ضمن سلسلة مشاريع لتضييق الخناق على الفلسطينيين وإضعاف فرص صمودهم في أراضيهم. 

وأكدت "البيدر"، أنّه خلال العام الماضي صادر الاحتلال ما يقارب 53,000 دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة تمتد من قرى شرق رام الله وحتى الأغوار.

وأوضح، أنّ الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تستهدف المناطق الزراعية والرعوية هدفها فرض أمر واقع يعرقل أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقبلية متصلة جغرافيًا.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا إسرائيليًا تخلله عمليات هدم وتدمير للبنية التحتية، حيث تركز اعتداءات الاحتلال في شمال الضفة، تزامنًا مع عملية السور الحديدي التي تشنها "إسرائيل" على محافظات جنين وطولكرم وطوباس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مخططات الضم #مصادرة أراضي في الضفة والقدس #طوفان الأقصى

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