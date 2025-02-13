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القيادي بدران يدعو شعبنا في الضَّفَّة والقدس للحشد في مسيرات الرَّفض لمخطَّطات التَّهجير

13 فبراير 2025 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
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 القيادي بدران يدعو شعبنا للحشد في مسيرات الرَّفض لمخطَّطات التَّهجير

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي حسام بدران، جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى الخروج في مسيرات حاشدة والمشاركة الفاعلة في الحراك العالمي، رفضًا لمخططات تهجير شعبنا عن أرضه ومقدساته.

وأكد بدران ضرورة الحشد من أبناء شعبنا في الضفة والقدس في فعاليات أيام الجمعة والسبت والأحد، وإثبات أحقية شعبنا في التمسك بأرضه والدفاع عنها، والتشبث بحقوقه ومقدساته.

وقال، إن مخططات الاحتلال على مدار تاريخ الصراع فشلت أمام صمود شعبنا ومقاومته وتحديه، وإرادة شعبنا قادرة على تحطيم أوهام الاحتلال وداعميه في التهجير والترحيل والتطهير العرقي.

وأضاف، أن ثبات شعبنا في غزة أمام حرب الإبادة الجماعية لخمسة عشر شهرا، وصمود أهالي شمال الضفة أمام عدوان الاحتلال المتواصل، يؤكد مجددًا أن مخططات التهجير مصيرها الفشل.

وشدد بدران على ضرورة تكاتف شعبنا الفلسطيني بكل فصائله وقواه ومؤسساته، والوحدة ورص الصفوف، على خيار المقاومة ومواجهة جرائم الاحتلال ومخططات التهجير.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #مخططات التهجير #طوفان الأقصى #تصريحات ترمب

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