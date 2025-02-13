"بموافقة أمريكية".. الاحتلال "الإسرائيلي" يُنشئ مواقع مراقبة جديدة في جنوب لبنان

بدأ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في إنشاء خمس نقاط مراقبة جديدة في جنوب لبنان، رغم إكمال انسحابه المقرر يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد الحصول على موافقة أمريكية، وفقًا لما أفادت به القناة الإسرائيلية الحادية عشرة.

وذكرت التقارير حسب ما نشر موقع "مكان"، اليوم الخميس، أن مئات الجنود سيتم نشرهم في هذه المواقع، بهدف مراقبة الوضع الميداني، في ظل رفض واشنطن لطلب (إسرائيل) بتمديد بقاء قواتها في المنطقة لمدة عشرة أيام إضافية. وبدلًا من ذلك، تم التوصل إلى تفاهم يسمح بإقامة نقاط عسكرية، تتيح لـ(إسرائيل) مراقبة تحركات حزب الله على الأرض.

ووفقًا لمصادر حكومية "إسرائيلية"، فقد حصلت تل أبيب على ضوء أخضر أمريكي للبقاء في بعض المواقع جنوب لبنان بعد 18 فبراير، موعد سريان وقف إطلاق النار.

وكشفت المصادر عن محادثات مكثفة بين فرق "إسرائيلية" وأمريكية حول هذا الملف، جرت قبل وخلال لقاء جمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، الأسبوع الماضي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لتموضع طويل الأمد، ما قد يعيد التوتر إلى المنطقة.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين