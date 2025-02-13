شهيد في محاولة دهس قرب رام الله وحماس تبارك العمليَّة البطوليَّة

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، جراء إطلاق جنود الاحتلال "الإسرائيلي" النار عليه، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب عيسى رياض جبالي (28 عاما) من بلدة بيتا، بعد إطلاق الاحتلال النار على مركبته قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، واحتجاز جثمانه.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إنّ الاحتلال يزعم أنّ شابًا حاول تنفيذ عملية دهس قرب حاجز حوارة، ما أدى إلى إطلاق جنود الاحتلال النار تجاهه.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنّ الشاب كان يقود مركبة باتجاه بوابة الدخول إلى مركز شرطة الاحتلال شمال الضفة، واصطدم بها، فأطلق جنود الاحتلال الناره تجاهه ما أدى إلى ارتقائه شهيدًا.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن الشهيد الفلسطيني حاول اقتحام مدخل المعسكر الإسرائيلي، قبل أن يتم إمطار مركبته بالرصاص.

وأفادت مصادر صحفية محلية، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب الفلسطيني عقب إطلاق النار صوبه عند قاعدة عسكرية في نابلس.

ومن جهتها، باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية البطولية قرب حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إن "العملية التي وقعت قرب حاجز حوارة في نابلس، صباح اليوم الخميس، هي عمل بطولي جديد يأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وقطاع غزة.

وأكدت، أن جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، من اقتحاماتٍ واعتداءاتٍ على المقدسات، ومخططات الضم والتهجير، لن تحصد سوى مزيد من العمليات البطولية والرد بكل الوسائل المتاحة.

ودعت حماس شعبنا الفلسطيني ومقاومته إلى مواصلة التصعيد والانتفاض في وجه الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان من أرضنا الفلسطينية، لإفشال مخططاته الخبيثة.

المصدر / فلسطين أون لاين