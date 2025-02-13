الاحتلال يعدم شابًا قرب حاجز حوارة بنابلس

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، جراء إطلاق جنود الاحتلال "الإسرائيلي" النار عليه، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إنّ الاحتلال يزعم أنّ شابًا حاول تنفيذ عملية دهس قرب حاجز حوارة، ما أدى إلى إطلاق جنود الاحتلال النار تجاهه، مشيرةً إلى أن شهود عيان نفوا رواية الاحتلال.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنّ الشاب كان يقود مركبة باتجاه بوابة الدخول إلى مركز شرطة الاحتلال شمال الضفة، واصطدم بها، فأطلق جنود الاحتلال الناره تجاهه ما أدى إلى ارتقائه شهيدًا.

وأفادت مصادر صحفية محلية، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب الفلسطيني عقب إطلاق النار صوبه عند قاعدة عسكرية في نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين