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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

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بالفيديو مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

13 فبراير 2025 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية، إنّ مجموعات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية علنية في باحاته.

وتقتحم الجماعات الاستيطانية المسجد الأقصى على فترتين صباحية ومسائي، في محاولة لتكريس التقسيم الزماني داخل المسجد الأقصى، تزامنًا مع تشديد الإجراءات على دخول المصلين وحرمان أعداد كبيرة من المقدسيين من دخوله ضمن سياسة الإبعاد والتضييق المفروضة عليهم.

وبحسب إحصاءات إعلامية منشورة، فقد سجلت الاقتحامات رقمًا قياسيًا خلال العام 2024 مقارنة الأعوام السابق، حيث اقتحم باحات المسجد الأقصى 59 ألفا و911 مستوطنا موزعين على 256 اقتحاما.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #طوفان الأقصى

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