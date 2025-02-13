قاسم: موقف حماس واضح ولن تقبل بلغة التَّهديدات الأميركيّة و"الإسرائيلية"

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن الوسطاء يبذلون جهودًا لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح قاسم في تصريحات صحفية، أنّ هناك عدة اتصالات تجري مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار، إلى أن الاحتلال يتنصل من تنفيذ العديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا أنه لا بدّ من إلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه حتى يتم الإفراج عن الأسرى.

وشدد على أنّ موقف حماس واضح ولن تقبل بلغة التهديدات الأميركية والإسرائيلية.

وأمس الأربعاء، توجه وفد من حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس في تصريح مقتضب، إنّ وفدًا برئاسة خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة وصل إلى القاهرة وبدأ لقاءات مع المسؤولين المصريين، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر اللجان الفنية والإخوة الوسطاء.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أعلن الإثنين أنه سيتم تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.

وكشف مصدر فلسطيني لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الوسطاء القطريين والمصريين يعملون بشكل مكثف لحل الأزمة المحيطة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعدما هددت "إسرائيل" باستئناف القتال إذا لم تفرج حركة حماس يوم السبت المقبل عن المحتجزين المتفق عليهم.

وقال المصدر، إن "الوسطاء على تواصل مع الطرف الأميركي.. ويعملون بشكل مكثف من أجل إنهاء الأزمة لإلزام "إسرائيل" بتنفيذ البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية".

المصدر / فلسطين أون لاين