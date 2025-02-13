تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الخميس 13 نوفمبر

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، انخفاضاً طفيفاً آخر على درجات الحرارة والتي تكون دون المعدل السنوي العام بحدود الثلاثة درجات مئوية..

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئياً إلى غائم نهاراً، ويكون الجو بارداً إلى شديد البرودة وتكون الفرصة سانحة لسقوط زحات من المطر.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: مهيأة لسقوط زخات من الأمطار المحلية على فترات من ساعات اليوم.

- الأجواء نهارًا: غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة.

- الأجواء ليلًا: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة و تتراوح سرعتها ما بين 8°-13°.

والله تعالى أعلى وأعلم.



المصدر / فلسطين أون لاين