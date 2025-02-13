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الأزهر يدعو لدعم الإعمار في غزَّة ورفض تهجير الفلسطينيين

13 فبراير 2025 . الساعة 07:51 بتوقيت القدس
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الأزهر يدعو لدعم الإعمار في غزَّة ورفض تهجير الفلسطينيين

دعا الأزهر الشريف بمصر قادة العرب والمسلمين وشرفاء العالم وحكماءه إلى رفض مخططات التهجير التي تستهدف طمس القضية الفلسطينية، ومحوها للأبد بإجبار الفلسطينيين على ترك وطنهم، والتخلي عن أرضهم التي عاشوا فيها لآلاف السنين، دون مراعاة لحرمة الوطن وأمومة الأرض.

وقال الأزهر في بيان له، إنه "لا حق لأحد في إجبار الشعب الفلسطيني وإرغامه على قبول مقترحات غير قابلة للتطبيق، وعلى العالم كله احترام حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ودعا لدعم الموقف المصري والعربي في إعادة إعمار قطاع غزة شريطة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وممارسة أقصى درجات الضغط لتنفيذ اتفاق وقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة، وتحلي مسؤولي العالم بالحكمة في إصدار التصريحات التي تمس الأوطان".

وأكد أن "تخلي المجتمع الدولي عن نصرة المظلومين والمقهورين، سيدفع العالم كله -من شرقه إلى غربه- إلى عدم الاستقرار، وسيتحول إلى غابة حقيقية يأكل فيها الأقوياء حقوق الضعفاء والمستضعفين".

ودعا الأزهر "المؤسسات الدينية حول العالم، لتوجيه صوت الدين للدفاع عن المستضعفين في فلسطين".

وحذر من أن "إقصاء هذا الصوت العالمي، وتعمُّد إسكاته، مسؤولية أمام الله -جل وعلا- وسيحاسبنا الله عليها، وأن رسالة الأديان الأولى هي نصرة الضعيف وحمايته".

وأكد أن كل الأديان ترفض طرد الفلسطينيين من أرضهم، وإجبارهم على تركها للآخرين".

وختم الأزهر بيانه بالقول "ونحن في عالم من المفترض أن تحكمه القوانين والأعراف الدولية" مشددًا على أن "ما يحدث اليوم على أرض فلسطين سابقة تعيدنا إلى عصور ما قبل التاريخ".

المصدر / فلسطين أون لاين
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