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بينهم زوجة أسير.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضّفّة الغربيّة

13 فبراير 2025 . الساعة 07:11 بتوقيت القدس
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بينهم زوجة أسير.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضّفّة الغربيّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضَّفّة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين ووممتلكاتهم.

في نابلس، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، واعتقلت الأسير المحرر عمر منصور عقب مداهمة منزله في شارع ابن رشد، وذلك بعد أسبوعين من الإفراج عنه.

كما اعتقلت الأسير المحرر جهاد إياد الأحمد من منزله في شارع عصيرة، علمًا أنه أفرج عنه قبل شهرين بعد اعتقال دام عامين.

وأكدت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة إسلام الحلبي، زوجة الأسير إيهاب الشولي، بعد مداهمة منزلهم والعبث في محتوياته في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس،  علمًا أنها ابنة الأسيرة دلال الحلبي وشقيقة الأسير محمد الحلبي الذين تم اعتقالهم منذُ نحو أسبوعين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، وانتشرت في حارة الحشاشين وسط تحليق لطائرات "كواد كابتر" في الأجواء، وقام الجنود بالتقاط صور للأزقة والبنايات.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين شمال غرب رام الله، واعتقلت العشرات من المواطنين وقامت بتجميعهم في أحد المباني معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، والاعتداء عليهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبد الله سرديح، من بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة بطولكرم، واعتقلت ثلاثة شبان بعد محاصرة أحد المنازل، وهم: حسام الحج أحمد، ومصطفى حج أحمد، وجميل الحج أحمد.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب موسى مجدي، بعد مداهمة منزله في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشاب حمزة عدنان أبو سرور.

المصدر / وكالات
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