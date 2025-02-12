"بطل كمين المنشيَّة"... كتائب القسَّام تنعى الشَّهيد خالد مصطفى عامر من طولكرم

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، شهيدها المجاهد خالد مصطفى عامر، الذي ارتقى بعد إيقاعه قوة صهيونية راجلة في كمين محكم داخل حي المنشية بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأكدت القسام، في بيان صحافي، أن شهيدها القسامي، تمكن من إصابة عددٍ من جنود الاحتلال بجراح قبل ارتقائه شهيداً.

وأشادت، بجهاد شهيدها البطل الذي كانت له إسهامات عدة في ميادين الجهاد والمقاومة، ومنها مشاركته في الإعداد لعملية النبي إلياس القسامية التي نفذها مجاهدونا الميامين في 07 أبريل 2024، وأسفرت عن إصابة مجندة صهيونية ومغتصب آخر بجراح متفاوتة.

وفي ختام بيانها، حيّت القسام صمود أبناء شعبنا الصابر في مواجهة إجرام العدو المتصاعد في ضفتنا الأبية، مضيفةً: "نطمئن أبناء شعبنا وجماهير أمتنا على ثبات المقاومين في ثغورهم، حيث يواجهون العدو بكل صلابة ووحدة وضمن إشراف غرفة العمليات المشتركة للمقاومة في مناطق العمليات".

وأعلنت القسام، الأربعاء، قتل وجرح عسكريين إسرائيليين في كمين نفذته برفقة "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتيبة طولكرم في "كتائب القسام" في بيان، إنها تمكنت "برفقة سرايا القدس من تنفيذ كمين محكم في قوة مُشاة للعدو بحي المنشية بمخيم نور شمس".

وأوضحت أنهم أوقعوا أفراد القوة "بين قتيل وجريح"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي على بيان "كتائب القسام".

يشار أن مقاوما ارتقى اليوم، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس، وجرى تداول صورته بعد ارتقائه وحوله جنود الاحتلال، قبل أن يقوموا باختطاف جثمانه، إلى جانب ظهور سلاحه وبعض ما كان بحوزته.

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الشاب خالد مصطفى عامر من بلدة علار بعد خوضه اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

من جانب آخر، أعلنت القناة 13 العبرية إصابة جندي من وحدة "ماغلان" التابعة لجيش الاحتلال في الاشتباك الذي وقع في المخيم.

وشهد مخيم نور شمس، تجدد الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال، في عدوان متواصل على طولكرم ومخيماتها لليوم الـ17 على التوالي، مع تواصل تصدي المقاومة وتنفيذ كمائن وعمليات نوعية.

وخلف العدوان على طولكرم، تسعة شهداء ودماراً واسعا في ممتلكات المواطنين والشوارع والمنازل والبنية التحتية.