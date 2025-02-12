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حماس تدعو للتَّظاهر تأييدًا للحقِّ الفلسطينيِّ ورفضًا للتَّهجير

12 فبراير 2025 . الساعة 20:31 بتوقيت القدس
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حماس تدعو للتَّظاهر تأييدًا للحقِّ الفلسطينيِّ ورفضًا للتَّهجير
غزة/ فلسطين أون لاين

دعت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأربعاء، جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم لحراك عالمي ضدّ مخططات تهجير شعبنا الفلسطيني

وقالت الحركة، في بيان صحافي، "ولتكن أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة حراكاً عالمياً ضدّ مخططات التهجير والترحيل القسري، التي ينادي بها الاحتلال وداعموه".

وشددت على ضرورة الحشد في هذه الفعاليات دعماً وتأييداً لحقوقه الثابتة والمشروعة في الدفاع عن أرضه، وفي مقدّمتها حقّه في الحريّة والاستقلال، وتقرير المصير، والتخلّص من الاحتلال.

وثمّنت حماس بكلّ المواقف العالمية المؤيّدة والداعمة والمتضامنة مع شعبنا في قطاع غزَّة، ووقف العدوان عليه، وإنهاء الاحتلال لأرضه.

ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان ودول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
 

 

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#حماس #غزة #التهجير القسري #الضفة الغربية #خطة ترامب

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