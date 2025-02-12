فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المغرب تختار شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية كمورد دفاعي رئيسي لها

عائلة من غزَّة تتسبَّب بطرح اقتراح نظام جديد للتَّأشيرة الفلسطينيَّة ببريطانيا

رابط المساهمة بالكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين في غزة

سرايا القدس تبثُّ مشاهد لأسرى "إسرائيليِّين" أُفرج عنهم وتوجّه رسالة لنتنياهو

مسؤول سابق بالموساد: سيطرة ترامب على المشهد بغزَّة لا تصبُّ في صالح "إسرائيل"

القاهرة تقدُّم خطَّة لإعادة إعمار غزَّة خلال 5 سنوات من دون تهجير سكَّانها.. وهذه تفاصيلها

وفد حماس يجري مشاورات في القاهرة بشأن اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

أبو حمزة: مصير أسرى الاحتلال لدى المقاومة مرتبط بسلوك نتنياهو سلبًا أو إيجابًا

"في بيان شديد اللهجة".. (إسرائيل) تحتج على قيام محام أردني بدوس علمها في عمان

خبير إسرائيليّ: ترامب ونتنياهو يخاطران بصفقات السَّلام مع الأردنِّ ومصر

الأونروا توزيع الطحين غداً الخميس على بواقي هذه الفئة.. تعرف عليها

12 فبراير 2025 . الساعة 20:12 بتوقيت القدس
...
الأونروا توزيع الطحين غداً الخميس على بواقي هذه الفئة.. تعرف عليها
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن توزيع كابونات الطحين يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، وذلك على النحو التالي:

  الفئة المستهدفة:

  •    بواقي العائلات المكونة من (2) فردين.
  •    باقي العائلات المكونة من (3) أفراد أو أكثر.

 أماكن التوزيع:

  •     مركز توزيع النصيرات.
  •     مركز توزيع هاي كلاس (أبو عريف).
  •     مركز المخاتير.

توضيحات هامة

  • سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات.
  •  سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح.

وعليه يمكن للمواطنين التوجه إلى المراكز المذكورة أعلاه وفقاً للتعليمات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعمول بها.

تويتر تويتر
#قطاع غزة #الأونروا #شمال غزة #رفح #مساعدات #دير البلح #توزيع الطحين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة