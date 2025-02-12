الأونروا توزيع الطحين غداً الخميس على بواقي هذه الفئة.. تعرف عليها

غزة/ فلسطين أون لاين
أعلنت وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن توزيع كابونات الطحين يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، وذلك على النحو التالي:
الفئة المستهدفة:
- بواقي العائلات المكونة من (2) فردين.
- باقي العائلات المكونة من (3) أفراد أو أكثر.
أماكن التوزيع:
- مركز توزيع النصيرات.
- مركز توزيع هاي كلاس (أبو عريف).
- مركز المخاتير.
توضيحات هامة
- سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات.
- سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح.
وعليه يمكن للمواطنين التوجه إلى المراكز المذكورة أعلاه وفقاً للتعليمات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعمول بها.