رابط المساهمة بالكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

دعا المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا عائلات المفقودين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الإبلاغ الفوري عن أحبائهم الذين انقطع التواصل معهم خلال العدوان الإسرائيلي.

لماذا الإبلاغ مهم؟

• المساعدة في توثيق حالات الاختفاء القسري.

• تعزيز جهود البحث والكشف عن مصير المفقودين.

• دعم الجهود القانونية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

🔗 أبلغ عن مفقود الآن: إبلاغ عن مفقود – المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا: اضغط هنا

- نأمل مشاركة المعلومات بدقة لضمان استجابة فعالة. مساهمتكم قد تُحدث فرقًا في إنقاذ الأرواح وكشف الحقيقة.

- نأمل من الجميع مشاركة الرابط لتسهيل وصوله لذوي المفقودين.

للاستفسار ومزيد من المعلومات التواصل مع: الباحث الرئيسي في المركز: غازي المجدلاوي هاتف: +972 594050717