رابط المساهمة بالكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين
دعا المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا عائلات المفقودين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الإبلاغ الفوري عن أحبائهم الذين انقطع التواصل معهم خلال العدوان الإسرائيلي.
لماذا الإبلاغ مهم؟
• المساعدة في توثيق حالات الاختفاء القسري.
• تعزيز جهود البحث والكشف عن مصير المفقودين.
• دعم الجهود القانونية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
🔗 أبلغ عن مفقود الآن: إبلاغ عن مفقود – المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا: اضغط هنا
- نأمل مشاركة المعلومات بدقة لضمان استجابة فعالة. مساهمتكم قد تُحدث فرقًا في إنقاذ الأرواح وكشف الحقيقة.
- نأمل من الجميع مشاركة الرابط لتسهيل وصوله لذوي المفقودين.
للاستفسار ومزيد من المعلومات التواصل مع: الباحث الرئيسي في المركز: غازي المجدلاوي هاتف: +972 594050717