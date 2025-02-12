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رابط المساهمة بالكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين في غزة

12 فبراير 2025 . الساعة 18:45 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

دعا المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا عائلات المفقودين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الإبلاغ الفوري عن أحبائهم الذين انقطع التواصل معهم خلال العدوان الإسرائيلي.

لماذا الإبلاغ مهم؟

• المساعدة في توثيق حالات الاختفاء القسري.
• تعزيز جهود البحث والكشف عن مصير المفقودين.
• دعم الجهود القانونية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

🔗 أبلغ عن مفقود الآن:   إبلاغ عن مفقود – المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا: اضغط هنا

- نأمل مشاركة المعلومات بدقة لضمان استجابة فعالة. مساهمتكم قد تُحدث فرقًا في إنقاذ الأرواح وكشف الحقيقة.

- نأمل من الجميع مشاركة الرابط لتسهيل وصوله لذوي المفقودين.

للاستفسار ومزيد من المعلومات التواصل مع: الباحث الرئيسي في المركز: غازي المجدلاوي   هاتف: +972 594050717

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#قطاع غزة #غزة #الحرب على غزة #حرب الإبادة #مصير المفقودين

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