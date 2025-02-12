مسؤول سابق بالموساد: سيطرة ترامب على المشهد بغزَّة لا تصبُّ في صالح "إسرائيل"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكَّد مسؤول شعبة الأسرى والمفقودين الأسبق في الموساد رامي ايغرا، أنَّ سيطرة الرَّئيس الأمريكيِّ دونالد ترامب على المشهد في قطاع غزَّة لا تصبُّ في صالح "إسرائيل".

وقال ايغرا، في تصريحاتٍ صحافية، إن "ترامب كما كان حادًا مع حماس فسيكون حادًا مع (تل أبيب) وسيوقف الحرب، حيث سيتم الذهاب نحو المرحلة الثانية من الصفقة وهذا هو هدف ترامب".

وأضاف، أن "نتنياهو أدخلنا هذا النفق واضطرنا للاستسلام أمام حماس من أجل الإفراج عن أسرانا".

وأعرب عن استغرابه، من أخذ "إسرائيل" خطة ترامب لتهجير أهالي غزة على محمل الجد، مؤكدًا أن تصريحات ترامب منفصلة عن الواقع لأنه و"إسرائيل" لم يأخذا في الحسبان موقف أهالي غزة ولا نتائج التهجير.

وأشار المسؤول السابق بالموساد، أن ترامب لو عرض على سكان تل أبيب بطاقات "جرين كارد" فإن استجابتهم للهجرة ستكون أكبر من استجابة سكان غزة.

وأوضح ايغرا، بأن أهالي غزة جهاديون يؤمنون بحماس وهم جزء من الشعوب التي تحارب لأجل أرضها ولن يتحركوا مليمترا من هناك.