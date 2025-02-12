أبو حمزة: مصير أسرى الاحتلال لدى المقاومة مرتبط بسلوك نتنياهو سلبًا أو إيجابًا

غزة/ فلسطين أون لاين

حمل الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، حكومة الاحتلال مسؤولية عواقب التنصل من التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني المنكوب والانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن مصير أسرى المقاومة مرتبط بسلوك نتنياهو سلبًا أو إيجابًا.

وقال أبو حمزة، في كلمة مقتضبة، اليوم الأربعاء، إن صفقة التبادل هي الحل الوحيد لاستعادة الأسرى وإعادة الاستقرار ، وهو ما أثبتته الوقائع والأحداث المتوالية منذ بداية عملية طوفان الأقصى.

وأضاف، أن المقاومة الفلسطينية قامت بواجبها والتزاماتها على أكمل وجه بينما ترك الاحتلال أسراه في دائرة الخطر والمجهول.

كما أكد أبو حمزة، في ختام كلمته، أن "مصير الأسرى لدى المقاومة مرتبطُ بسلوك نتنياهو سلباً أو إيجاباً، مردفًا: "وهنا نؤكد على القاعدة الثابتة أننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار بكل حيثياته ما التزم به العدو".

والثلاثاء، أعلن مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش، استشهاد 92 فلسطينيا وإصابة 822 آخرين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي المباشر، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبشكل شبه يومي يطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه مباشرة صوب فلسطينيين، أو يستهدفهم برصاص وصواريخ مسيراته في مناطق مختلفة من القطاع.

انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، أدت إلى إعلان أبو عبيدة متحدث كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل إلى "إشعار آخر"، حتى تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق.