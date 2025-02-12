كتائب القسَّام تعلن عن "كمائن نوعيَّة" أوقعت جنودًا قتلى وجرحى بطولكرم

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتــائب القسـام- كتيبة طولكرم، عن تنفيذها كميناً محكماً لقوة راجلة من جيش الاحتلال أثناء تقدمها نحو حارة البلاونة في مخيم طولكرم.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري مقتضب، "برفقة فصائل المقاومة.. نفذنا كميناً محكماً لقوة راجلة من جيش الاحتلال أثناء تقدمها نحو حارة البلاونة في مخيم طولكرم، وأمطرناها بالرصاص، وحققنا إصابات مؤكدة في صفوف القوة".

وفي بلاغ منفصل، أعلنت القسام، الأربعاء، قتل وجرح عسكريين إسرائيليين في كمين نفذته برفقة "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتيبة طولكرم في "كتائب القسام" في بيان، إنها تمكنت "برفقة سرايا القدس من تنفيذ كمين محكم في قوة مُشاة للعدو بحي المنشية بمخيم نور شمس".

وأوضحت أنهم أوقعوا أفراد القوة "بين قتيل وجريح"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي على بيان "كتائب القسام".

يشار أن مقاوما ارتقى اليوم، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس، وجرى تداول صورته بعد ارتقائه وحوله جنود الاحتلال، قبل أن يقوموا باختطاف جثمانه، إلى جانب ظهور سلاحه وبعض ما كان بحوزته.

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الشاب خالد مصطفى عامر من بلدة علار بعد خوضه اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

من جانب آخر، أعلنت القناة 13 العبرية إصابة جندي من وحدة "ماغلان" التابعة لجيش الاحتلال في الاشتباك الذي وقع في المخيم.

وشهد مخيم نور شمس، تجدد الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال، في عدوان متواصل على طولكرم ومخيماتها لليوم الـ17 على التوالي، مع تواصل تصدي المقاومة وتنفيذ كمائن وعمليات نوعية.

وخلف العدوان على طولكرم، تسعة شهداء ودماراً واسعا في ممتلكات المواطنين والشوارع والمنازل والبنية التحتية.