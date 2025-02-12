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"في بيان شديد اللهجة".. (إسرائيل) تحتج على قيام محام أردني بدوس علمها في عمان

12 فبراير 2025 . الساعة 16:14 بتوقيت القدس
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"في بيان شديد اللهجة".. (إسرائيل) تحتج على قيام محام أردني بدوس علمها في عمان
متابعة/ فلسطين أون لاين

احتجت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، قيام محامي أردني بالدوس على علم (إسرائيل) في مدخل نقابة المحامين في الأردن، مطالبة الحكومة الأردنية بإدانة الحدث وضمان عدم تكراره

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان رسمي، الحادث بأنه "عمل تحريض يتعارض مع روح اتفاق السلام بين البلدين"، مشيرةً إلى تقديمها احتجاج رسمي إلى السفارة الأردنية في إسرائيل بشأن الحادث.

وقالت الوزارة الإسرائيلية، إنها تتوقع من الحكومة الأردنية إصدار إدانة ومنع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

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ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الأردنية على البيان الإسرائيلي.

وأظهر مقطع فيديو نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد العدوان، وهو يدوس على العلم الإسرائيلي أمام مبنى النقابة في عمان.

من جانبه دافع العدوان عن هذا العمل ووصفه بأنه "شرف".

وأضاف في تصريح للأناضول أن "هذا العلم يمثل محتلا لأرض أصحابها الشرعيون هم الفلسطينيون" .

وقال إن دهس العلم الإسرائيلي "رد فعل على قتل إسرائيل للأبرياء وانتهاكها لحقوق الإنسان وكل القوانين الدولية".

وتواجه الأردن ضغوطا أميركية متزايدة لاستقبال الفلسطينيين بعد أن دعا الرئيس دونالد ترامب إلى السيطرة على غزة وتطهير سكانها الفلسطينيين عرقيا، وهي الفكرة التي رفضها الفلسطينيون والقادة العرب بشدة.

وقال ترامب، أثناء استضافته للملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض، أمس، إنه "سيضع" قطاع غزة تحت السلطة الأميركية ويعيد تطويره بالفنادق والمباني المكتبية والبنية التحتية الأخرى.

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#الخارجية الأردنية

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