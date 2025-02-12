وزارة الصِّحَّة: 3 شهداء وصلوا إلى مشافي قطاع غزَّة خلال 24 ساعة ماضية

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48,222 شهيدًا و111,674 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، اليوم الأربعاء، وصل مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 3 شهداء، منهم شهيد جديد وشهيدين جرى انتشالهم، إلى جانب 9 إصابات.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم لنقص المعدات.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف فلسطينيين بالقصف أو إطلاق النار بمسيراته، ما يسفر عن شهداء وجرحى.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، لكن الأخيرة ارتكبت خروقات عديدة أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء تجاوز الـ 92 شهيدًا و822 آخرين، منذ سريان الاتفاق، بحسب إحصائيات وزارة الصحة بالقطاع.