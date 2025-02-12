وفد حماس يجري مشاورات في القاهرة بشأن اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

غزة/ فلسطين أون لاين

توجه وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس في تصريح مقتضب صحافي، وصل وفد برئاسة خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة إلى القاهرة وبدأ لقاءات مع المسؤولين المصريين، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر اللجان الفنية والإخوة الوسطاء.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أعلن الاثنين أنه سيتم تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.

وقال مصدر فلسطيني لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء إن الوسطاء القطريين والمصريين يعملون بشكل مكثف لحل الأزمة المحيطة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعدما هددت إسرائيل باستئناف القتال إذا لم تفرج حركة حماس يوم السبت المقبل عن المحتجزين المتفق عليهم.

وقال المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التصريح عن الامر- إن "الوسطاء على تواصل مع الطرف الأميركي.. ويعملون بشكل مكثف من أجل إنهاء الأزمة لإلزام إسرائيل بتنفيذ البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية".