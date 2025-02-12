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رابط تسجيل وحصر أضرار الوحدات السكنية يغزة لدى وزارة الأشغال

12 فبراير 2025 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
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آلاف الوحدات السكنية تعرضت للتدمير الممنهج في قطاع غزة من قبل الاحتلال

أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان رابطا لتسجيل وحصر أضرار الوحدات السكنية في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن تسجيل وحصر الأضرار التي لحقت بالوحدات السكنية من قبل الاحتلال عبر إستمارة إلكتورنية.

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وأشارت إلى أن الهدف من هذا الحصر هو حصر إلى جمع معلومات دقيقة وشاملة حول الوحدات السكنية التي تعرض للتدمير الكلي والجزئي، وبالتالي التخطيط الفعال لإعادة إعمار قاع غزة وتقديم المساعدات للمتضررين الغزيين.

المعلومات المطلوبة:

  1. العنوان الدقيق للوحدة السكنية
  2. مدى الضرر "جزئي أو كلي"
  3. عدد السكان المتضررين
  4. الوضع الحالي للوحدة السكنية
  5. معلومات إضافية مفيدة

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المصدر / فلسطين أون لاين 
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#وزارة الأشغال #رابط #تسجيل أضرار #أضرار الوحدات السكنية

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