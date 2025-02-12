القوى الوطنيَّة والإسلاميَّة: تصريحات ترمب "إعلان حرب" وشعبنا الذي قدَّم التَّضحيات عبر عقود لن يترك وطنه

عقدتْ القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأربعاء، لقاءًا وطنيًا في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة حول "خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير شعبنا الفلسطيني".

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، أنَّ مخططات التهجير من قطاع غزة لن تتوقف عند تهجير فلسطينيي الضفة، مشددةً على أن شعبنا الذي قدم التضحيات عبر عقود لن يترك وطنه وسيبقى متجذرًا في أرضه.

وقالت، إنّ "تصريحات ترمب هي إعلان حرب تستهدف اقتلاع أهلنا من القطاع". مؤكدةً أنّ صمود شعبنا يتطلب دعما وعلى الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتها.

ودعت القمة العربية المقبلة لاتخاذ خطوات عملية تواجه مخططات التهجير الإجرامية، مشيرةً إلى "أننا أمام خطر وجودي يتطلب استنفار وتوحيد كل جهود أبناء شعبنا".

وجدّدت القوى الوطنية والإسلامية، أنَّ ما عجز العدو عن تحقيقه بالقتل والإبادة لن ينجح في تحقيقه بالسياسة والإغراءات، مشددةً على أنّ مخططات التهجير تمثل تطهيرًا عرقيًا سيقاومه الشعب الفلسطيني بكل ما يستطيع.

المصدر / فلسطين أون لاين