رابط تحديث وتسجيل الحصول على مساعدات الحملة السعودية لإغاثة غزة

يضع "فلسطين أون لاين" رابط المركز السعودي للثقافة والتراث ضمن الحملة التي تقودها السعودية لإغاثة قطاع غزة في ظل ما يواجه من ظروف قاسية بسبب الحرب الإسرائيلية.

ودعا المركز السعودي للثقافة والتراث المستفيدين لتحديث بياناتهم، وكذلك لمن يرغب من المواطنين للتسجيل للاستفادة من المساعدات العينية.

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كما ودعا المركز لزيارة الرابط الإلكتروني المتاح عبر الموقع الرسمي له لضمان استفادتهم من المساعدات الحالية.

طريقة التسجيل وتحديث البيانات متاحة عبر الرابط الآتي:

تحديث البيانات انقر هنا التسجيل كمستفيد جديد انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين