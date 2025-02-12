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"شعبنا سيظل متمسكًا بأرضه"

حماس: نثمِّن مواقف الأردن ومصر الرّافضة لتهجير شعبنا

12 فبراير 2025 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
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حماس: نثمِّن مواقف الأردن ومصر الرّافضة لتهجير شعبنا

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مواقف الأشقاء في الأردن ومصر الرافض لتهجير  شعبنا، والتأكيد أن  هناك خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير أهلها.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إننا نعتبر الموقف الأردني امتدادًا لموقفه في رفض مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل، والتي تسعى إلى طمس هوية شعبنا الفلسطيني وإنهاء قضيته العادلة. 

كما ثمنت مواقف الأشقاء في الدول العربية وكل دول العالم التي عبَّرت عن رفضها  لأي مخططات تهدف إلى تهجير شعبنا أو تصفية حقوقه الوطنية.

وأكدت أن شعبنا سيظل متمسكًا بأرضه ووطنه، ولن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان ودول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #إعادة الإعمار في غزة #تصريحات ترمب

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