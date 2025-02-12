الصِّحَّة: 3 شهداء و9 إصابات وصلوا إلى مستشفيات غزَّة خلال السَّاعات الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزّة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 3 شهداء وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة (منهم 2 شهيد تم انتشالهما، 1 شهيد جديد) و9 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,222 شهيدًا و111,674 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين