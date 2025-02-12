المكتب الحكومي: الاحتلال يتنصَّل كليًا من التزاماته بموجب اتفاق "وقف إطلاق النَّار"

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إنَّ الاحتلال لم بلتزم بتنفيذ البروتوكول الإنساني في اتَّفاق وقف إطلاق النّار في غزة.

وأوضح معروف في تصريح للتلفزيون العربي، أنّ الاحتلال لم يسمح بدخول مستلزمات الإيواء والأجهزة والطواقم الطبية، مؤكدًا أنه لم تصل أيّ كرافانات إلى القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنَّ الاحتلال يتنصل كليًا من التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبًا الوسطاء بالضغط على الاحتلال للوفاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف، أنّ "مستشفيات قطاع غزة سجلت 93 شهيدًا وأكثر من 800 مصاب منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وفي وقت سابق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي أنَّه لم يدخل من الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة إلا نحو 10% مما نص عليه اتّفاق وقف إطلاق النَّار.

وأشار المكتب الحكومي في مؤتمر صحفي حول خروقات الاحتلال لبنود البروتوكول الإنساني، إلى أنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" يتنصل من التزاماته بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصةً يتعلق بالشق الإنساني ويتلاعب بأولويات واحتياجات الإغاثة والإيواء.

وقال، إنه "من خلال رصد وتوثيق سلوك الاحتلال فإن التعهدات التي نص عليها الاتفاق لم تُنفذ بالشكل المحدد، ما يفاقم معاناة أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة"، موضحًا، أنّ الاتفاق في شقه الإنساني ورغم أنه يمثل الحد الأدنى من مقومات الاغاثة والإيواء المطلوبة بشكل عاجل، لتخفيف معاناة شعبنا بعد حرب الإبادة والتطهير العرقي التي عاشوها خلال 15 شهرا، عبر إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، بينها 50 شاحنة وقود، إلى جانب البدء في إدخال مستلزمات الإيواء من خلال توفير 60 ألف وحدة متنقلة وإدخال 200 ألف خيمة لإيواء النازحين.

ولفت المكتب الحكومي، إلى أنّ الاتفاق نص على إدخال المولدات الكهربائية وقطع غيارها وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات، وبدء إدخال مواد إعادة إعمار القطاع، وإدخال معدات إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المرافق الصحية والمخابز والبنية التحتية، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرضى والجرحى والحالات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي.

المصدر / فلسطين أون لاين