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رابط تعديل بيانات المستفيدين من تعبئة الغاز لسكان قطاع غزة

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رابط تعديل بيانات المستفيدين من تعبئة الغاز لسكان قطاع غزة

12 فبراير 2025 . الساعة 11:36 بتوقيت القدس
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رابط تعديل بيانات المستفيدين من تعبئة الغاز لسكان قطاع غزة

نوهت الهيئة العامة للبترول إلى أهمية تحديث المعلومات الشخصية على الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بطلبات تعبئة أسطوانات الغاز.

وأشارت إلى أن تعديل وتحديث المعلومات الشخصية يصب في مصلحة تجنب تأخير وتعليق الحصول على أسطوانات الغاز.

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وذكرت الهيئة أن تعديل العنوان أو رقم الجوال وهو وسيلة الاتصال الأساسية التي تعتمد عليها للتواصل مع المستفيدين.

وأهابت بضرورة تعديل وتصحيح المعلومات الخاطئة في الطلبات وخاصة عنوان المحافظة والمدينة والحي والموزع ورقم الجوال لضمان استلام رسائل الإشعارات

طريقة تعديل بيانات طلب تعبئة الغاز: انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين 
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