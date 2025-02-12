"الغذاء العالمي" يعلن حاجته لثلاث وظائف شاغرة.. طالع التفاصيل

أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP)، مؤخرا، عن حاجته لوظائف شاغرة لديه، وذلك في عدة تخصصات، ينتهي التسجيل فيها خلال يوم 14 من فبراير الجاري.

الوظيفة الأولى: منسق علاقات عامة:

المكان: شمال غزة

متطلبات الوظيفة: شهادة ما بعد الثانوية في المجال الوظيفي ذي الصلة، ومن المرغوب أن يحمل درجة البكالوريوس.

آخر موعد للتقديم: 14 فبراير 2025

طريقة التقديم: ارسال طلب عبر الرابط انقر هنا

للضرورة تحميل سيرتك الذاتية المهنية باللغة الإنجليزية.

الوظيفة الثانية: مساعد دعم الأعمال

المكان: غزة.

متطلبات الوظيفة: بكالوريوس في إدارة الأعمال

آخر موعد لتقديم الطلب: 14 فبراير 2025

يوصى بضرورة دقة الملف وأن يكون كاملا ويتضمن سجلات عملك ومؤهلاتك الأكاديمية

طريقة التقديم عبر الرابط: انقر هنا

الوظيفة الثالثة: مساعد الاتصال

الوصف الوظيفي: منسق علاقات عامة في جنوب غزة

متطلبات الوظيفة: الحد الأدنى من المؤهلات الأكاديمية القياسية، درجة البكالوريوس.

آخر موعد للتقديم: 14 فبراير 2025

طريقة التقديم: عبر الرابط انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين