"خروقاتٌ متواصلة".. شهيدٌ ومُصاب بقصف الاحتلال على رفح

ارتقى شهيد وأصيب آخر، صباح اليوم الأربعاء، إثر قصف "إسرائيلي" استهدف شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد المواطن طارق خليل حلاوة (44 عامًا) جرّاء قصف الاحتلال شرقي مدينة رفح.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية بسماع صوت انفجار قوي، ناتج عن نسف الاحتلال منزل أحد المواطنين في حي تل السلطان.

وأمس الثلاثاء، قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية بغزة الدكتور منير البرش، إن إجمالي أعداد الشهداء الجدد الذين ارتقوا جراء استهداف الاحتلال المباشر، وصل إلى 92 شهيداً، إلى جانب إصابة 822 مواطناً وذلك منذ بدء سريان الهدنة بقطاع غزة في 19 يناير المنصرم.

وأشار البرش إلى ارتقاء شهيدين بسبب مخلفات الاحتلال في قطاع غزة، إلى جانب ارتفاع أعداد الشهداء الذين ارتقوا متأثرين بجراحهم إلى 24 شهيداً، ليصل إجمالي أعداد الشهداء إلى 118 شهيداً منذ سريان الهدنة.

كما أفاد بأن الطواقم الصحية تمكنت من انتشال 641 شهيداً، منهم نحو 197 شهيداً لا يزالون مجهولي الهوية.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة، في غزة، نقل 11 شهيدًا؛ منهم 8 شهداء انتُشِلَت جثامينهم، و3 شهداء جدد و10 مصابين، خلال 24 ساعة الماضية إلى مستشفيات القطاع، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الحرب إلى 48,219 شهيدا و111,665 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين