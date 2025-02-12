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"عقب 11 يومًا من العدوان"

قوّات الاحتلال تنسحب من مخيم الفارعة جنوبي طوباس

12 فبراير 2025 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
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قوّات الاحتلال تنسحب من طوباس

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من مخيم الفارعة جنوب طوباس، بعد عدوان استمر 11 يومًا تخلَّله تدمير لمنازل المواطنين وتخريبٌ للبنية التحتية،  ونزوح عشرات العائلات من مساكنها.

وحاصر الاحتلال المخيم وأغلق مداخله الرئيسية والفرعية كافة، ما جعل مئات العائلات دون ماء ولا مواد تموينية، فضلًا عن نقص الأدوية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وتخلل هذا العدوان الذي شارك فيه مئات الجنود، وعشرات الدوريات، وعدد من الجرافات الثقيلة، دمار كبير في البنية التحتية، وممتلكات المواطنين، وتفجير وخلع أبواب عدد من المنازل، وهدم أجزاء من مبنى اللجنة الشعبية.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال داهم عشرات المنازل في المخيم، وأجرى تحقيقات ميدانية مع ساكنيها، وحول بعضها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار السكان على النزوح منها، إذ تراوح عدد العائلات التي أُجبرت على النزوح من المخيم بين 200-250.

وخلال هذا العدوان، اعتقل الاحتلال حوالي ثلاثين شابا من المخيم، أفرج لاحقا عن 22 منهم.

وكانت قوات الاحتلال قد أعاقت عمل الطواقم الطبية طيلة أيام العدوان، ومنعتها في أكثر من مرة من نقل حالات مرضية من المخيم، وداهمت النقطة الطبية التابعة لها في مخيم الفارعة.

وبدأ المواطنون منذ صباح اليوم، بالعودة إلى مساكنهم في المخيم، وتفقدها بعد انسحاب الاحتلال منها.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #مخيم الفارعة #طوفان الأقصى #العدوان على الضفة

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